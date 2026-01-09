【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、4種の裏表紙が公開された。 ■ワンちゃんとの仲良しショット、夜景バックやもぐもぐカットなど！ 通常版の裏表紙（メイン写真）は、旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影したラストカット。イタリア旅のフィナーレにふさわしい壮大な夜景を背に、清々しく凛とした表情を見せている。 セブンネ