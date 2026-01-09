9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8430枚だった。うちプットの出来高が4494枚と、コールの3936枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の298枚（67円安158円）。コールの出来高トップは5万6000円の396枚（73円高211円）だった。 コールプット 出来高