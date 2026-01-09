9日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1233枚だった。うちプットの出来高が904枚と、コールの329枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の92枚（60円安375円）。コールの出来高トップは5万8000円の60枚（248円）だった。 コールプット 出来高前日比