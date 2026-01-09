9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は86枚だった。コールの合計出来高は22枚。コールの出来高トップは6万1000円の11枚（22円高132円）だった。プットのの合計出来高は64枚。プットの出来高トップは5万円の22枚（125円安1595円）だった。 コールプット 出来高