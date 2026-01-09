2月14日のサウジアラビア国際競走（キングアブドゥルアジーズ）は新たに関西馬2頭が選出された。有馬記念5着サンライズジパング（牡5＝前川、父キズナ）は8日にサウジカップ（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1800メートル）の招待を受諾。ポインセチアS2着ワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は9日、サウジダービー（同、ダート1600メートル）の招待を受諾した。