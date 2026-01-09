延焼が続く扇山で放水するヘリコプター＝9日午前9時3分、山梨県上野原市（共同通信社ヘリから）山梨県上野原市の扇山（1138メートル）で8日発生した山林火災で、市消防本部は9日、消火活動を続けた。消防本部によると、焼損面積は約16ヘクタールに拡大し、火は最も近い住宅まで150メートルに迫った。山梨県の他、自衛隊や東京消防庁、近隣の群馬、埼玉両県のヘリコプターが上空から散水したものの、鎮火の見通しは立っていない。