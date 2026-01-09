熊本県人吉市が、地元出身の著名人4人を「人吉市観光PR大使」に選び、このうち、俳優の中原丈雄さん(74)に委嘱状が手渡されました。 【写真を見る】俳優・中原丈雄さん 地元人吉市の観光PR大使に就任「一番大切な時期を過ごした場所」熊本 このPR大使は、人吉市の魅力を全国に紹介してもらおうと、市が初めて設けました。 1月9日は中原丈雄さんが市役所を訪れ、松岡隼人市長から委嘱状を受け取りました。 中原さんは、2020