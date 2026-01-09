Photo: 竹腰隼人 Photographed: かみやまたくみ 2025年3月8日の記事を編集して再掲載しています。最初は「鳥の絵？」って思いました。寂しげな雰囲気に、目を惹かれたんです。 全体はこんな感じ、水彩画に見えました。わかる人にはこの時点でもう「これが本当は何なのか」がわかっちゃうのですが、ぼくにはわ