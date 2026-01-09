8日、ベネズエラ・カラカスで演説するロドリゲス暫定大統領（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は8日、米軍の3日の攻撃で犠牲となった兵士らをたたえる式典に出席し、拘束されたマドゥロ大統領と妻について「私たちは忠誠を誓っている。解放され故郷に帰るまで休むことなく努力する」と述べた。スペイン通信が報じた。ベネズエラ政府によると、攻撃で兵士ら100人が死亡した。ロドリゲス氏は