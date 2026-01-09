片山財務相が、レアアースなどをめぐるアメリカでの会合に出席し、日本の立場を説明する方針です。片山財務相は来週、ワシントンを訪問し重要鉱物について話し合うG7の財務大臣らの会合に出席することを明らかにしました。片山財務相：（中国がレアアースを）これを武器として使うウェポナイズ（兵器化）しているということが許容し難いことで、世界経済にとってある意味危機的であり、経済安全保障上も極めて問題である。会合では