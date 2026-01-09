石井亮次が司会を務める『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）が、あの昼の絶対王者を“お膝元”で倒したことが判明し、衝撃が広がっている。「1月7日に発表された昨年1年間の年間平均視聴率によると、『ゴゴスマ』は関東地区で個人全体2.4％、世帯4.7％を記録し、昨年に続き、同時間帯トップに立ちました」（芸能記者）注目すべきは、長年『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）の牙城とされてきた関西地区だ。「『ゴゴス