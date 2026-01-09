◆ 大物FA三塁手に再び関心ボストン・レッドソックスからFAとなっているアレックス・ブレグマン内野手（31）について、シカゴ・カブスが獲得を狙っているようだ。現地時間8日、MLB公式のジョン・モロシ記者が報じている。今オフのカブスは、昨季ポストシーズンに出場した投手13人のうち7人が揃って退団する事態となった中、今永昇太と昨季チーム最多ホールドのカレブ・シルバーを引き留め。再建が急務とされたブルペン陣には4