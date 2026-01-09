日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが8日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】前髪ぱっつん！愛犬と仲良し2ショット 「8ヶ月以上伸ばしていた前髪を切りました」と投稿し、前髪を下ろした姿で愛犬を抱える写真を掲載。すっきりしたような柔らかい笑みを浮かべ、「久しぶりだ」とつづった。 （よろず～ニュース編集部）