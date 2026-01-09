CNBLUE 3ピースバンド・CNBLUEが、９日にスタートしたKDDIのYouTubeチャンネル「PBLive Produced by au（以下：PBLive）」に登場。1月12日の本編公開に先駆け、公式チャンネルでティザー映像が解禁された。コンセプトは至ってシンプル、かつ斬新な「One Booth, One Live」。「電話ボックス」をモチーフにしたブースから、アーティストが渾身のライブパフォーマンスを披露。本場韓国のハイクオリティなミュージック