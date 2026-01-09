俳優の福士蒼汰が９日、都内でフジテレビ系連続ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」（火曜・後９時）の会見を行った。警察組織の情報の全てが集まる「広報課」に焦点を当てた珍しい作品。１係が庶務と音楽隊、２係が報道担当、３係がドラマへの協力やバラエティーなどのメディア露出を担当するが、福士は捜査一課の刑事に憧れながら、広報課２係に異動となる今泉を演じる。「警視庁広報課がテーマになるかなり珍しい作品