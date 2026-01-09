昨年の凱旋門賞で日本馬最先着の５着だったビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）が、カタールで行われるアミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場、芝２４００メートル）の招待を受諾したことが１月９日、分かったビザンチンドリームは昨年末の有馬記念に登録したが、左前脚のフレグモーネを発症したため、出走を回避。外厩のノーザンファームしがらきで調整されている。昨年の同時期