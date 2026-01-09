「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（９日、和歌山）開設記念シリーズに同じミスコン出身者の桜井奈津、星奈美紗希が来場。当所の公式ＹｏｕＴｕｂｅライブ「オレンジちゅーぶ」などに出演している。桜井は何度も和歌山競輪に来場しており、今回は小さめのポーチを５００個も製作。来場者に１００個プレゼントするとのこと。「車券を収納するのにいいですよ。中が透けて見えるので、レース後にちゃんと確認できます」と利