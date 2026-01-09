お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、10日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。【番組カット】ベネチアの街で…絵画を楽しむ上田晋也同番組は「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今