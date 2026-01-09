小学校や中学校を狙い、職員のロッカーから現金を盗んだ疑いで78歳の男が逮捕されました。無職の松村秀次容疑者（78）は2025年12月、東京・葛飾区の中学校に侵入し、職員のロッカーから約4万3000円を盗んだ疑いが持たれています。当時、学校は授業中で出入り口も施錠されていましたが、松村容疑者は、別の人が学校を訪れて鍵が開いた隙に侵入したとみられています。松村容疑者は「盗んだ金は生活費に使った」などと供述し、他の学