金融庁保有する国債が含み損を抱えて地方銀行の経営が悪化する恐れがあるとして、金融庁が監視強化を検討していることが9日、分かった。早ければ春にも見直す監督指針で打ち出す。国債は利回りが上昇すると価格が下落するため、日銀の利上げで含み損が膨らむリスクが高まっている。地銀が提出した資料を基に金融庁が含み損を独自試算し、将来的に財務が悪化する懸念があると判断した場合、業務改善命令を出すことも想定している