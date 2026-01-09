新潟地方気象台によると県内は１１日から１２日頃にかけて強い冬型となり平地でも大雪となる所がある見込みで、交通障害に注意が必要です。新潟県では、１０日夕方から１２日頃にかけて海上では非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所があるでしょう。１１日から１２日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。また、１０日夕方から１１日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため局地的に積乱雲