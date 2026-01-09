一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を1月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、丸ノ内ホテルが37,240円から、ロイヤルパークホテルが26,560円から、ホテルエミシア札幌が9,500円から、札幌ホテル by グランベルが18,865円から、リッチモンドホテルプレミア仙台駅