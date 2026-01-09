ヒルトン名古屋は、ストロベリースイーツビュッフェ「Strawberry Collection - The Secret Party」を1月9日から3月8日までの金曜日と土休日限定で開催する。ライブステーションでは、クレープに柚子が香るカスタードクリームを包み、温かいカラメル風味のいちごピューレをかけた「ストロベリークレープシュゼット」と求肥でいちごとカスタードクリームを包み込んだ「いちご大福」を提供する。スイーツはイタリアンドルチェにいちご