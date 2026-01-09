外国人技能実習生に正しい通報の仕方を伝える講習会が9日、石川県白山市で行われました。石川県内に住む外国人に通報の仕方を学んでもらうため、警察が白山市の歯車メーカーで技能実習生として働く、ベトナム人11人を対象に講習会を実施しました。「どのような事故ですか」「車と車の事故です」石川県警察本部によりますと、2025年1年間の110番の通報件数は8万1428件と、前の年より4700件余り増えていて、全体の2割はいたずらやか