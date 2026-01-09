ドジャースはタッカー獲得に本腰を入れるのか(C)Getty ImagesドジャースがFA市場でターゲットにしていると噂されているのが、カイル・タッカーとボー・ビシェットだ。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る米メディア『ClutchPoints』は、ドジャースの補強について「タッカーのFA状況は、現在も憶測が続くビシェットの獲得に比べ、より現実的な着地点として浮上している」と記し、「ロースター