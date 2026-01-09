あす1月10日は110番の日。石川県金沢市の大浦小学校では、不審者の侵入を想定した訓練が行われ、教職員や警察、地域のボランティアが緊急時の動きを確認しました。大浦小学校では毎年、110番の日にあわせて不審者への対応を確認する訓練を実施していて、9日は教職員や警察、さらに小学校に常駐する防犯ボランティア団体「大浦小スクールサポート隊」のおよそ20人が参加しました。訓練では刃物を持った不審者が校内に侵入したことを