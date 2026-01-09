昨年10月5日の凱旋門賞5着後、左前脚のフレグモーネ（傷腫れ）で12月28日の有馬記念を回避したビザンチンドリーム（牡5＝坂口、父エピファネイア）がカタールのアミールトロフィー（G2、2月14日、アルライヤン芝2400メートル）に選出され、陣営は9日、招待を受諾した。昨年サウジアラビア（レッドシーターフハンデキャップ1着）、フランス（フォワ賞1着から凱旋門賞）に続く、3度目の海外遠征となる。