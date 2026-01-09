広島の末包昇大外野手が９日、巨人からブルージェイズに移籍が決まった岡本和真内野手から学んだ“不動の心”で３０本塁打に挑む考えを明かした。昨年１２月、西武・中村剛也内野手らとともに２年連続で合同自主トレを行った。そこで学んだのは、揺るぎない姿勢だった。「自分の芯を持っていると思う。『こうする！』と決めたら、というのを持っているから、シーズン通してブレずにできているんじゃないか。決めたことを突き