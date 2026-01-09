日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は９日、２０２５年度年間表彰各賞ノミネートを発表。最優秀選手賞候補には、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の４選手を選出した。年間最高試合賞（世界戦）には