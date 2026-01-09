Ｊ１神戸は９日、神戸市内で始動した。新任で昨季まで広島を率いたミヒャエル・スキッベ監督は、母国ドイツの大雪のためフライトが遅れ、この日午前の練習には間に合わず。コーチ陣が先導し、元日本代表ＦＷ大迫勇也、同ＭＦ武藤嘉紀らのほか、新加入の同ＭＦ乾貴士や、ブラジル人ＤＦジエゴらも合流し約１時間半、ミニゲームや１５対１５のフルコートなどで汗を流した。神戸は２０２２、２３年シーズンでＪ１連覇も、昨季は５