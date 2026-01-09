アメリカのトランプ大統領は、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏と来週会談すると明らかにしました。アメリカトランプ大統領「彼女は来週やってくるだろう。会えるのを楽しみしている」トランプ大統領は8日、FOXニュースの番組に出演し、去年ノーベル賞を受賞したベネズエラの野党指導者マチャド氏が来週、アメリカを訪問する予定だと明らかにしました。トランプ大統領は「彼女に会える