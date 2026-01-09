お笑いタレント今田耕司（59）が9日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲストとして生出演し、ゴルフにまつわる大先輩芸人の金言について語った。この日はドラマや舞台で共演歴のある落語家の立川談春がゲスト出演した。休日はゴルフに行くといい、「キザなことを言いますよ？こんなに努力して、うまくいかないことがあるんだって分かった。それを教えてくれたのがゴルフですね」と、その魅力を語っ