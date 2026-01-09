３９歳になった女優・井上真央の姿にネットが沸いた。１３日スタートのテレビ朝日系「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」（火曜・午後９時）でヒロインを演じる井上。ドラマの公式ＳＮＳでは９日、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ本日１／９は…我らがヒロイン＃井上真央さんのお誕生日おめでとうございます」と報告。「いつもみんなに優しく、現場を明るくしてくださる真央さん笑顔溢（あふ）れる１年になりますよう