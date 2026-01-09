プロ野球・日本ハムのレイエス選手が8日、自身のSNSを更新。母国・ドミニカ共和国でオフを過ごすなか、MLBのレジェンド、ペドロ・マルティネス氏と遭遇したことを報告しました。レイエス選手は今回、「素晴らしい一日でした。神に感謝し、伝説に会えたことをうれしく思います」とつづり、マルティネス氏と握手しハグを交わす写真を公開しました。両者とも半袖短パンのラフな格好。しかも足もとをみればスリッパを履き、偶然道ばた