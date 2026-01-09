110番の正しい利用を呼び掛ける園児丸亀市 1月10日の「110番の日」を前に9日、香川県丸亀市の園児が正しい110番通報を呼び掛けました。 参加したのは、丸亀市のふたば西保育園の園児約30人です。 警察官「警察官へ電話するときの電話番号、分かる人？」園児「110番！」 2025年、香川県警が受けた110番通報は約10万件です。そのうち約5000件が落とし物の問い合わせなど「不要不急」の通報だったということです。