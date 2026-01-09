子どもたちが小学校で震度7の揺れを体験し、命を守る備えについて学びました。9日、北九州市八幡西区の鳴水小学校で行われた防災教室では、児童たちが消防局の地震体験車に乗って、南海トラフ地震を想定した震度7の揺れを体験しました。この防災教室は、31年前の1月17日に起きた阪神・淡路大震災を知らない世代が災害時の危険について自ら考え、判断し、備えることができるよう、小学校と消防、それに地域の住民らが連携して実施さ