豊田章男氏自らがニュル走行で鍛えた『GR-DAT』トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、GRヤリスの特別仕様車『モリゾウRR』を発表し、プロトタイプ車両を公開した。【画像】レースの現場で鍛えた究極の特別仕様！日本は100台限定販売 『GRヤリス・モリゾウRR』全37枚本特別仕様車は、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男氏とともに開発。