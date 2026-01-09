木原官房長官はきょう、韓国の李在明大統領が来週13日から2日間の日程で来日すると発表しました。木原官房長官はきょう午前の記者会見で、韓国の李在明大統領が来週13日と14日の日程で来日し、滞在中、高市総理の地元・奈良県を訪れ、首脳会談や夕食会をおこなうと明らかにしました。木原稔 官房長官「両政府は日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくために、緊密な意思疎通を行うことで一致をしており、今回の訪日がそ