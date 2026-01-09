政府は、強い冬型の気圧配置による大雪などの情報収集体制を強化するため、きょう午後4時、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。高市総理も先ほど、自身のXで、大雪が予想される地域では、▼気象情報や交通情報に十分注意し、時間的余裕を持って行動することや、▼少しでも危険を感じれば躊躇せず、早め早めに自らの命を守る行動をとるよう呼びかけました。