大阪・梅田の交差点を行き交う人たち＝昨年12月厚生労働省は9日、民間主要企業の2025年末のボーナス平均妥結額が95万7184円（前年比7.37％増、平均年齢39.7歳）で、集計を始めた1970年以来、過去最高額となったと発表した。2年連続の最高額更新で、厚労省の担当者は「さらに賃上げが進んでいることが要因ではないか」と話している。厚労省によると、21業種中17業種で前年を上回った。平均妥結額が最も高かったのは、造船118万5