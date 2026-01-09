キャッチボールする日本ハム・伊藤＝エスコンフィールド昨季沢村賞に輝いた日本ハムの伊藤大海投手が9日、エスコンフィールド北海道で練習を公開した。2大会連続で代表入りしたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け「楽しみ。自分の投球ができるようにしっかりやっていきたい」と闘志を燃やした。チームメートの金村尚真投手らと練習し、キャッチボールやランニングで汗を流した。WBCだけでなくレギュラーシーズン