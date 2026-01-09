中国の去年12月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて0.8％上昇し、3か月連続のプラスとなりました。年間を通しては、前の年から横ばいとなっています。中国国家統計局の発表によりますと、去年12月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス0.8％となりました。プラスとなるのは3か月連続で、上昇幅は前の月から0.1ポイント拡大しました。食品価格はプラス1.1％となり、上昇幅は前の月から0.9ポイントと大きく拡大して