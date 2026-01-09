【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン当局によると、８日午後、比中部セブ市の廃棄物処理場で廃棄物の山が崩れて事務所などをのみ込み、作業員らが巻き込まれた。９日午前現在、女性１人が死亡、３８人が行方不明となっている。地元紙セブ・デイリー・ニュースなどによると、現場は生活ごみなどの廃棄物を埋め立て処理する施設。セブ市では近年、ごみの量が急増し、現場周辺の住民からは管理体制や安全面について懸念が出ていたとい