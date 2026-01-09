Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月9日は、山善のオールシーズン型ポータブル保冷温庫「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」と18V・5000mAh・90WhのELEIN専用「リチウムイオンバッテリー（YBD-5A）」のセットが、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品