Jリーグは9日、東西10チームずつに分かれて争う「J1百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第3節以降の詳細な日程を発表した。西のアビスパ福岡は、今季J1に昇格するV・ファーレン長崎との「九州ダービー」が、3月15日にアウェーのピーススタジアムで、4月11日にホームのベスト電器スタジアムで実施されることなどが決まった。4月19日のアウェー名古屋戦は、新装される「パロマ瑞穂スタジアム」のこけら落とし試合となる。最終