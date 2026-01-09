J２の横浜FCからJ３の福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍で加入する三浦知良が、１月９日に入団会見を行なった。58歳のレジェンドはプロ41年目に突入。福島とのレンタル期間は６月30日まで。昨季まではJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーしており、Jリーグ復帰は実に５年ぶりだ。「JFLにいて、チームが昇格しない限りは、Jの舞台には戻れないと思っていたなかで、オファーを頂き、Jでプレーしたい気持ちが膨れ上がった」と語るカズ。J