株式の配当利回りが債券の利回りを下回る「利回り革命」 東証プライム市場の予想配当利回りが10年物国債利回りを下回ったことが話題になっている。株式の配当利回りが債券の利回りを下回るのは2008年6月以来、約17年半ぶりだ。これをもってして「令和の利回り革命」などとも呼ばれている。【グラフ1】東証プライム市場上場銘柄の配当利回りと10年国債利回り 出所：Quick Astra ManagerとBloombergよりマネックス証券作成 そもそ