今週（1月2日～1月8日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米国株高と地政学リスクが交錯、好材料も雇用統計前に伸び悩み 年初からのビットコインは、米国株の堅調推移を背景に上昇基調でスタートしたものの、米雇用統計など重要イベントを前に上値の重い展開となった。 休暇明けとなった1月2日の米国市場では、半導体関連株を中心に買いが先行し、この流れを受けてビットコインも堅調に推移した。そのよう