ウクライナのキーウで、ロシアに攻撃された建物前に立つ消防隊員＝9日（ロイター＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシア国防省は9日、ウクライナの重要施設を8日夜から9日未明にかけて最新式中距離弾道ミサイル「オレシニク」などで大規模攻撃したと発表した。核弾頭を搭載可能なオレシニクの発射は欧米を威嚇する狙いもありそうだ。英BBC放送は、米当局が7日に大西洋上でロシア関連の石油タンカーを拿捕したことを受け、ロシ