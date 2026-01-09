アメリカのトランプ大統領は8日、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏と来週、面会すると明らかにしました。トランプ大統領は8日、FOXニュースのインタビューで、去年、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏と来週、面会すると明らかにしました。大統領はインタビューでマチャド氏と会う予定はあるかと問われ、「彼女は来週中に来ると聞いている